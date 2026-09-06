В Тюмени представят книгу "Анюткина берлога" к 85-й годовщине начала блокады Ленинграда

8 сентября в 17:00, в день 85-й годовщины со дня начала блокады Ленинграда, в мультицентре "Контора пароходства" пройдет презентация новой книги тюменского писателя Натальи Корсак "Анюткина берлога".

Книга адресована детям и подросткам. Она соединяет в себе сказку и документальную повесть. В центре сюжета — девочка Аня, которую по "Дороге жизни" эвакуируют из осажденного Ленинграда в Сибирь. Это история о судьбе ребенка, столкнувшегося с войной, и о том, как чужой край становится для него новым домом.

В программе презентации — авторское чтение фрагментов книги, интерактивные задания для гостей, мастер-класс и живое музыкальное сопровождение. Специальным гостем встречи станет тюменский историк, краевед и полковник в отставке Александр Петрушин, который дополнит литературную часть историческим контекстом, - сообщает КП-Тюмень.

— Для нас важно создавать пространство, где тюменские семьи могут приобщаться к истории родного края и всей страны через живое общение с автором и книгой. Формат презентации с интерактивными заданиями, читкой и музыкой помогает сделать встречу увлекательной для детей и взрослых, ведь книга — это мост между поколениями, — рассказала Алина Трояновская, руководитель мультицентра "Контора пароходства".

6+