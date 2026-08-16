Как подготовиться к сентябрю без стресса, рассказали тюменцам

Семейный психотерапевт Эльвира Соколова рассказала, как строить планы на осень без самокритики и токсичной продуктивности.

-Для начала стоит понять: лето не обязано быть эффективным. Если вы отдыхали, встречались с близкими, путешествовали или просто меньше работали – это не потерянные три месяца. Отдых – это тоже деятельность с результатом. Его главный итог – восстановление ресурсов, которые пригодятся для планирования рутины и постановки целей, – объясняет специалист.

Чтобы не загнать себя в жесткие рамки, перед построением планов стоит задать себе простой вопрос: "Что мне сейчас действительно важно?", а не "Что я должен успеть?". Такой подход помогает отделить свои настоящие желания от навязанных ожиданий.

Эльвира Соколова советует не пытаться охватить все сразу, а выбрать всего 2-3 главных направления на осень и разбить их на небольшие и понятные шаги. Абстрактные цели часто пугают и остаются невыполненными, а конкретные действия дают ощущение прогресса.

– Например, сформулируйте конкретно: "Пройти обследование в сентябре и два раза в неделю ходить в спортзал". Или вместо "разобраться с финансами" поставьте задачу: "Каждое воскресенье 20 минут анализировать расходы", — рекомендует психотерапевт.

Еще один важный момент – обязательно оставлять в расписании время для отдыха.

Причем лучше запланировать его в первую очередь.

– Если не запланировать время для расслабления, организм все равно его потребует. Только уже в форме усталости, снижения мотивации или даже болезни, – подчеркивает Эльвира Соколова.

В итоге качественное планирование – это не про то, чтобы успеть все на свете, а про то, чтобы сделать жизнь комфортнее и не загнать себя в цикличный круг тревоги, - сообщает Мегатюмень.