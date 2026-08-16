Как Тюменская область принимала крупные международные спортивные соревнования

13:13 16 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область нередко становилась местом проведения крупных международных соревнований. Биатлонные трассы "Жемчужины Сибири" помнят триумф француза Мартена Фуркада, хоккейный лед хранит воспоминания о соперничестве со Швецией и Финляндией, а на бильярдных столах разыгрывались Кубки мира. Вот лишь некоторые факты из богатой спортивной истории региона, собранные к 82-му дню рождения региона:

Биатлон

Биатлон стал брендом Тюменской области, а "Жемчужина Сибири" – одним из лучших центров в мире. В 2018 году здесь прошел финал Кубка мира. Болельщики помнят, как бежали Дарья Домрачева, Йоханнес Бе и Мартен Фуркад, поднимавший над головой "Хрустальный глобус".

Особой традицией стала "Гонка чемпионов" – в 2015 и 2016 годах она проходила на стадионе "Геолог" в центре Тюмени. Зрители могли увидеть Уле-Эйнара Бьерндалена. Кстати, норвежец приезжал в регион и раньше – на открытый чемпионат России в Уват.

Хоккей

В 2002, 2007 и 2008 годах во Дворце спорта проходили молодежные турниры четырех и пяти наций. Сборная России выигрывала кубки, обыграв соперников из Финляндии, Швеции, США. За местных воспитанников болели особенно – в их числе был и нынешний главный тренер ХК "Рубин" Александр Осипов.

Танцевальный спорт

Тюменская область не раз становилась столицей танцевального спорта среди команд формейшн. В 2013 году здесь прошел чемпионат мира. Тюменская команда "Вера" взяла реванш за второе место на соревнованиях в Китае и одержала абсолютную победу с программой "Вечная любовь".

Футзальная феерия

"Центральный" помнит победы футзального клуба "Тюмень" в Лиге чемпионов УЕФА. В 2019 году команда в элитном раунде обыграла дома португальский "Спортинг" и впервые вышла в финал. Экс-игрок "Тюмени" Андрей Соколов помнит ощущения от значимой победы до сих пор:

– Ни с чем не сравнимое чувство. Была куча пропущенных звонков и сообщений после игры. Всегда знал, что на тот момент у нас был сильный состав, мы могли конкурировать с серьезными соперниками. Болельщики были в восторге от игры. И не было в городе человека, который не знал бы об этом событии, – говорит он.

В сезоне 2021/2022 клуб снова завоевал путевку в "Финал четырех", но по решению УЕФА до участия допущен не был.

Дзюдо

С 2014 по 2016 год в Тюмени проходили международные турниры серии "Большой шлем" по дзюдо. На татами выходили спортсмены из Японии, Бразилии, Канады, США. Все три раза побеждали японцы, но наши дзюдоисты стабильно были в тройке.

Более полувека в регионе культивируется греко-римская борьба. Турнир на призы Владимира Чебоксарова в 2024 году получил международный статус – приехали атлеты из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

В марте 2016 года на тюменской набережной прошел чемпионат мира по зимнему плаванию – первый в истории России. Более 1200 "моржей" из 42 стран установили рекорд турнира. Российские пловцы завоевали 273 медали – у Финляндии, ставшей второй, было всего 56.

Бильярд

В 2018 году Тюмень приняла чемпионат мира по свободной пирамиде – золото взяли россиянка Диана Миронова и Сергей Крыжановский из Молдовы. В 2023-м прошел Кубок мира по снукеру, где сенсационно победила китаянка Бай Юлу.

В Абалаке в 2023 году состоялись международный зимний мотослет и ледовый чемпионат мира по гонкам на унимото – аналогов в России нет, - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: соревнования
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026