Как Тюменская область принимала крупные международные спортивные соревнования

Тюменская область нередко становилась местом проведения крупных международных соревнований. Биатлонные трассы "Жемчужины Сибири" помнят триумф француза Мартена Фуркада, хоккейный лед хранит воспоминания о соперничестве со Швецией и Финляндией, а на бильярдных столах разыгрывались Кубки мира. Вот лишь некоторые факты из богатой спортивной истории региона, собранные к 82-му дню рождения региона:

Биатлон

Биатлон стал брендом Тюменской области, а "Жемчужина Сибири" – одним из лучших центров в мире. В 2018 году здесь прошел финал Кубка мира. Болельщики помнят, как бежали Дарья Домрачева, Йоханнес Бе и Мартен Фуркад, поднимавший над головой "Хрустальный глобус".

Особой традицией стала "Гонка чемпионов" – в 2015 и 2016 годах она проходила на стадионе "Геолог" в центре Тюмени. Зрители могли увидеть Уле-Эйнара Бьерндалена. Кстати, норвежец приезжал в регион и раньше – на открытый чемпионат России в Уват.

Хоккей

В 2002, 2007 и 2008 годах во Дворце спорта проходили молодежные турниры четырех и пяти наций. Сборная России выигрывала кубки, обыграв соперников из Финляндии, Швеции, США. За местных воспитанников болели особенно – в их числе был и нынешний главный тренер ХК "Рубин" Александр Осипов.

Танцевальный спорт

Тюменская область не раз становилась столицей танцевального спорта среди команд формейшн. В 2013 году здесь прошел чемпионат мира. Тюменская команда "Вера" взяла реванш за второе место на соревнованиях в Китае и одержала абсолютную победу с программой "Вечная любовь".

Футзальная феерия

"Центральный" помнит победы футзального клуба "Тюмень" в Лиге чемпионов УЕФА. В 2019 году команда в элитном раунде обыграла дома португальский "Спортинг" и впервые вышла в финал. Экс-игрок "Тюмени" Андрей Соколов помнит ощущения от значимой победы до сих пор:

– Ни с чем не сравнимое чувство. Была куча пропущенных звонков и сообщений после игры. Всегда знал, что на тот момент у нас был сильный состав, мы могли конкурировать с серьезными соперниками. Болельщики были в восторге от игры. И не было в городе человека, который не знал бы об этом событии, – говорит он.

В сезоне 2021/2022 клуб снова завоевал путевку в "Финал четырех", но по решению УЕФА до участия допущен не был.

Дзюдо

С 2014 по 2016 год в Тюмени проходили международные турниры серии "Большой шлем" по дзюдо. На татами выходили спортсмены из Японии, Бразилии, Канады, США. Все три раза побеждали японцы, но наши дзюдоисты стабильно были в тройке.

Более полувека в регионе культивируется греко-римская борьба. Турнир на призы Владимира Чебоксарова в 2024 году получил международный статус – приехали атлеты из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

В марте 2016 года на тюменской набережной прошел чемпионат мира по зимнему плаванию – первый в истории России. Более 1200 "моржей" из 42 стран установили рекорд турнира. Российские пловцы завоевали 273 медали – у Финляндии, ставшей второй, было всего 56.

Бильярд

В 2018 году Тюмень приняла чемпионат мира по свободной пирамиде – золото взяли россиянка Диана Миронова и Сергей Крыжановский из Молдовы. В 2023-м прошел Кубок мира по снукеру, где сенсационно победила китаянка Бай Юлу.

В Абалаке в 2023 году состоялись международный зимний мотослет и ледовый чемпионат мира по гонкам на унимото – аналогов в России нет, - сообщает Тюменская область сегодня.