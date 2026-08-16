Современная косметология предлагает множество способов омоложения без хирургического вмешательства

Как аппаратные методики влияют на анатомию лица и почему "безобидный" прогрев тканей может стать противопоказанием к операции, рассказала пластический хирург, онколог и маммолог Екатерина Титаева.

Действие RF-лифтинга основано на воздействии высокочастотной энергии, которая превращается в тепло и заставляет волокна коллагена сокращаться. Это дает быстрый визуальный эффект плотности, но ценой формирования фиброза — разрастания соединительной ткани, которую в медицине называют рубцовой. Именно эти невидимые глазу внутренние рубцы создают каркас, который пациент принимает за омоложение.

Из-за термического воздействия ткани теряют свою естественную подвижность и становятся "спаянными". Екатерина Титаева отмечает, что SMAS-слой, который является фундаментом для хирургической подтяжки, после аппаратных процедур теряет эластичность и практически не поддается перемещению. Операция в таких условиях длится значительно дольше, а результат может быть менее выраженным, чем у тех, кто не увлекался прогревающими методиками.

Фиброзные тяжи в глубине тканей визуально очень похожи на нервные окончания и сосуды. Это создает риск случайного повреждения лицевых нервов во время операции, так как хирургу приходится буквально пробиваться через рубцовую ткань. Также нарушается микроциркуляция крови, что в послеоперационном периоде может привести к ишемии лоскутов кожи и даже некрозу.

Если в планах на ближайшие несколько лет стоит пластическая операция, эксперт настоятельно рекомендует отказаться от глубоких тепловых процедур. Это позволит сохранить ткани в их естественном состоянии, обеспечив хирургу безопасное поле для работы, а пациенту — предсказуемый и эстетичный результат, - сообщает АиФ-Тюмень.