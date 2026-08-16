Тюменьстат назвал пять отраслей региона с зарплатами свыше 150 тысяч рублей

По данным Тюменьстата за январь-май 2026 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника составила 97 828 рублей в месяц. При этом в пяти сферах платят значительно больше:

236 508 руб. – добыча нефти и природного газа;

223 882 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

222 419 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

184 641 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;

164 508 руб. - производство машин и оборудования.

Также высокие зарплаты в производстве кокса и нефтепродуктов (141 290 руб.), финансовой и страховой деятельности (136 847 руб.), деятельности в области информации и связи (125 465 руб.), деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (121 107 руб.) и др.

При этом за пять месяцев по сравнению с тем же периодом 2025 года больше всего выросли зарплаты в производстве текстильных изделий (на 71,5%), лекарственных средств и материалов (на 19,2%), мебели (на 17,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 12%), химических веществ и химических продуктов (на 11,7%), - сообщает Вслух.ру.