Тюменский Росреестр зарегистрировал 168 многоквартирных домов

Управлением Росреестра по Тюменской области за 2025 год осуществлен государственный кадастровый учёт 117 многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства. За первое полугодие 2026 на государственный кадастровый учет поставлен 51 МКД.

За 2025 год и первое полугодие 2026 года на территории Тюменской области зарегистрировано 51 600 прав застройщиков и участников долевого строительства в отношении помещений и машино-мест в МКД. При этом по итогам 2025 года доля помещений, регистрация прав в отношении которых отсутствует, составляла 37,2%, а к концу первого полугодия 2026 года доля уменьшилась и составила 14,8%.

Обязанность застройщика зарегистрировать право собственности за дольщика не исключает возможность участника долевого устроительства самостоятельно представить заявление о регистрации своего права собственности, - сообщает Мегатюмень.