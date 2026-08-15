Тюмень может войти в пятёрку лидеров рейтинга "Город России": жителям предлагают поддержать город

Ежегодное голосование за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город продолжается. Всего в списке 87 мегаполисов. Тюмень сейчас на 6 месте, но может попасть в топ-5.

Тюмень набрала более 22,9 тысячи голосов. В честь Дня Тюменской области жители могут поддержать областную столицу голосами. Для этого на сайте город-россии.рф нужно выбрать город, установить три картинки вертикально и подтвердить выбор. Процедура бесплатная, не требует регистрации, смс и других подтверждений. Возрастных ограничений для голосующих нет (0+).

Голосовать можно каждый день (с одного IP-адреса принимается один голос в сутки), итоги года подведут 31 декабря.

Сейчас в пятерке лидеров Нальчик, Ставрополь, Саранск, Севастополь, Курск, - сообщает Вслух.ру.