Тюменская организация "Держава" помогает семьям бойцов разобраться с положенными выплатами

Семьям участников СВО адресную помощь оказывает региональная общественная организация "Держава" в Тюменской области. При необходимости активисты сообщества привлекают к решению вопросов профессиональных юристов.
Один из таких случаев произошел в Тюмени. Мама бойца Людмила Байдакова обратилась по поводу сына, без вести пропавшего на поле боя. С председателем правления "Державы" Олегом Ямпольским она уже была знакома - вместе участвовали во встрече с представителями ветеранских организаций, - сообщает Тюменская линия.
Уже через несколько дней Олег Ямпольский организовал встречу мамы бойца с юристом Андреем Щербининым, который подробно разъяснил последовательность обращения в компетентные органы, перечень необходимых документов и размеры выплат, положенных всем членам семьи, сообщает пресс-служба "Державы".
"Каждая такая история — личная боль и переживания. Наша задача — помочь человеку разобраться в сложных юридических и бюрократических вопросах, поддержать в самый трудный момент. Мы не обещаем чудес, но мы всегда рядом и готовы действовать", — прокомментировал Олег Ямпольский.
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