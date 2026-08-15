Эксперты предупредили об опасности скачивания программ с пиратских сайтов

Одной из главных опасностей в сети остается скачивание софта на пиратских ресурсах, - сообщает руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. Злоумышленники маскируют вредоносные программы под игры или книги, внедряя в устройства скрытые майнеры для добычи криптовалюты.

По словам эксперта, такие программы не только истощают ресурсы системы, но и открывают хакерам доступ к конфиденциальным сведениям и криптокошелькам. Жертва может долгое время даже не подозревать о заражении своего компьютера.

Другим серьезным заблуждением является вера в абсолютную безопасность официальных магазинов. Несмотря на тщательную модерацию, вредоносный код иногда обходит фильтры App Store и Google Play. Например, весной 2026 года специалисты обнаружили в этих сторах новый вариант троянца SparkCat. "Зловред использовал мощности зараженных компьютеров для добычи разных видов криптовалюты", — отметил Дмитрий Галов, подчеркивая изощренность современных атак.

Тюменцев призывают не доверять слепо даже легальным площадкам. Перед загрузкой приложения необходимо внимательно проверять рейтинг, изучать свежие комментарии, проверять репутацию разработчика и анализировать список разрешений, которые запрашивает программа, чтобы избежать несанкционированного доступа к личной информации, - сообщает АиФ-Тюмень.