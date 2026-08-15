Тюменцев приглашают на пятую неделю Летнего фестиваля сообществ

24 августа стартует новая неделя Летнего фестиваля сообществ. Для тюменцев и гостей региона проведут мастер-класс по созданию смысловых обвесов, лекция о продвижении проектов через культурный код и показ документального спектакля к 440-летию Тюмени. Вход свободный.

Пятый тематический блок летнего фестиваля направлен на знакомство с историей страны через ключевые ценности: единство, патриотизм, созидательный труд, историческую память, государственные символы и вклад выдающихся личностей в укрепление суверенитета.

— Наша сила в единстве, патриотизме, уважении к прошлому и тем, кто своим трудом строил будущее. Мы постарались, чтобы каждый участник фестиваля смог не просто услышать эти слова, а прожить их через экскурсии, творчество и живое общение, — рассказал Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

24 августа в 18:00 в Тюмени состоятся сразу три события на разных площадках:

— На веранде мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет мастер-класс "Собирая Тюмень: обвесы как личная история". Участники своими руками соберут подвеску из бусин — каждая из них будет означать что-то важное: любимое место в городе, определенную эпоху или личное воспоминание. Сам процесс сборки станет метафорой того, как каждый из нас выстраивает свою связь с городом и временем.

— В пространстве "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) состоится лекция "Как продвигать проекты с русским культурным кодом и почему они так популярны". Лектор — София Саевец. Гости в интерактивном формате разберут реальные примеры и обсудят, как культурная идентичность помогает проектам становиться успешнее.

— В Большом зале центра "Космос" зрителям представят документальный спектакль "А по берегам Туры…", приуроченный к 440-летию Тюмени. Постановка основана на историях реальных горожан, - сообщает КП-Тюмень.

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