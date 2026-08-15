Более 270 кошек и собак в Тюмени ждут новых хозяев

В благотворительном фонде помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" под опекой находится 275 кошек и собак. В июле там приняли 57 новых питомцев.

За годы работы "Потеряшкам" удалось спасти более 13 тысяч хвостиков. Организация пять раз получала поддержку Фонда президентских грантов, а также гранты губернатора Тюменской области. Но даже такая мощная поддержка не отменяет главного: животным нужны не просто корм и лечение, им нужен дом.

В 2025 году волонтеры запустили проект "Штаб кота", который расположился в ТРЦ "Фаворит". Обитатели "Штаба" привиты, здоровы и ладят с другими четвероногими. Такая инициатива – один из способов помочь им обрести хозяев.

– Проект новый, но мы уже можем сказать, что он успешный. За год в "Штаб кота" заехало порядка 40 животных, и пристроить удалось около 65% из них, – пояснила куратор фонда Екатерина Криволапова.

Сейчас в "Штабе" живут шесть кошек: Регина, Огарка, Косарь, Бонита, Буэна и Жора. У каждого свой характер. Огарка и Косарь подружились и вместе наблюдают за людьми из-под потолка. Регина не любит шум и суету, а Жора тянется к каждому человеку.

Волонтеры заботятся об эмоциональном состоянии подопечных и не пускают посетителей внутрь помещения. Тюменцы могут наблюдать за кошками через стекло или даже в режиме онлайн-трансляции. А если кто-то приглянулся – можно отсканировать QR-код, связаться с куратором и договориться о встрече.

23 августа в Тюмени пройдет новая выставка – на этот раз "Плюша, домой! Собаки". Она состоится с 11.00 до 18.00 на площади напротив "Конторы пароходства". Животные уже готовы стать домашними, - сообщает Тюменская область сегодня.