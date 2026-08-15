О секретах долголетия рассказал 97-летний тюменец

97-летний тюменец Александр Колесников, переживший войну и тяжелые годы, поделился секретом бодрости:

– Велотренажер многое дает. Я кручу педали каждый день, иногда и два раза. Редкий день пропущу.

Утро начинается с зарядки и дыхательных упражнений, затем – тренажер. Раньше занимался по часу утром и вечером, теперь – около 50 минут. Главное подбирать нагрузку по возрасту: не 10 км, как раньше, а столько, сколько позволяет организм.

– Это моя борьба за жизнь. Если я перестану заниматься, организм просто сдастся. Именно тренировки и продлевают жизнь.

Интерес к миру и постоянное развитие

Формально – "почти пять классов", но Александр Иванович выстроил собственную систему знаний. Читал классику, выписывал журналы "Наука и жизнь", "Техника – молодежи". В 97 лет следит за новостями науки и техники, интересуется новыми методиками.

– Я всегда интересовался прогрессом. Я все прочитывал, всем интересовался.

Вывод: пока человек задает вопросы и хочет узнать, что на следующей странице, он остается участником жизни, а не наблюдателем.

Не откладывать жизнь на потом

– Живешь – бери от жизни все. Самое главное – это чувствовать. Нельзя ждать, что когда-нибудь потом начнется настоящая жизнь.

По его наблюдениям, те, кто копит на "потом", часто обманывают самих себя. Отдыхать, общаться, читать, радоваться нужно сегодня, а не после выхода на пенсию.

Доброта и умение прощать

– Доброта в человеке должна быть. Если можно, надо всегда прощать. Если мы не сможем этого сделать, что у нас тогда на сердце будет? А когда отпустишь обиду – легче живется.

Он не считает прощение слабостью – это способ не позволять чужому поступку отравлять свою жизнь. На зло лучше отвечать добром. История: 12-летний мальчик украл у него велосипед. Когда нашли, Колесников не наказал, а поговорил и отдал велосипед – чтобы дать ребенку шанс понять разницу между добром и злом.

Отсутствие страха перед болезнями и смертью

В 90 лет – операция по удалению раковой опухоли. Александр Иванович не паниковал:

– Я пожил уже. Если выдержу – буду жить и благодарить вас. А не выдержу – значит, мой век подошел к концу. Никакого страха у меня не было.

Простота в еде и умеренность

На завтрак – овсяная каша, любит сметану и простоквашу. Принцип: есть то, что соответствует месту, где живешь, и не забывать о разнообразии. Главное – умеренность и привычка заботиться о себе, - сообщает Тюменская область сегодня.