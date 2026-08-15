Почему в августе снижается активность и как организм реагирует на сокращение светового дня

Источником снижения работоспособности и дневная сонливость, которую многие отмечают во второй половине августа, являются изменения продолжительности светового дня, которые запускают перестройку циркадных ритмов.

Внутренние биологические часы человека зависят от светового дня. Свет попадает на сетчатку глаза, передает сигнал в мозг, и это запускает каскад реакций: регулируется выработка кортизола (гормона бодрости) и мелатонина (гормона сна). К середине августа время утреннего рассвета сдвигается на 1,5–2 часа относительно июньских показателей. Однако внутренние часы продолжают функционировать по "летнему" графику, ожидая раннего светового импульса. Утренний выброс кортизола, отвечающего за пробуждение и активность, запаздывает. Одновременно замедляется подавление мелатонина — гормона сна, который должен полностью выводиться из крови к моменту пробуждения", - рассказал врач-пульмонолог-сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин.

В результате пробуждение ощущается тяжелым, а недостаток сил заметен уже в первой половине дня. Вечером ситуация усугубляется: организм начинает готовиться ко сну раньше обычного, но социальный график (работа, домашние дела) не позволяет лечь вовремя. Возникает так называемый "социальный джетлаг" — рассогласование между биологическим и календарным временем. Дополнительный фактор — изменение метаболических процессов. Организм воспринимает сокращение светового дня как сигнал к подготовке к зиме. В крови повышается уровень грелина (гормона голода) — повышается потребность в жирной пище и "быстрых" углеводах. Одновременно снижается чувствительность к инсулину, что вызывает послеобеденную сонливость.

Специалисты рекомендуют несколько способов борьбы с причинами снижения активности организма, например, включение ламп дневного света сразу после пробуждения подавляет остаточный мелатонин и запускает своевременный выброс кортизола, облегчая утренний подъем. Вечером рекомендуется использование ночных режимов на гаджетах и теплого освещения в помещении, чтобы избежать воздействия препятствующих выработке мелатонина "синих" волн.

Для предотвращения дневной сонливости будет полезно заменить быстрые углеводы на сложные (крупы, бобовые) и увеличить долю белка. Это обеспечит стабильный уровень глюкозы в крови без резких перепадов. Также имеет смысл включить в рацион продукты с высоким содержанием магния (орехи, листовые овощи) — этот микроэлемент участвует в регуляции нервно-мышечной передачи и снижает чувствительность к стрессу, но необходимо иметь ввиду, что прием препаратов с магнием, а также продуктов богатых магнием оптимален именно во второй половине дня, поскольку повышение концентрации магния в крови так же может способствовать появлению сонливости, - сообщает АиФ-Тюмень.