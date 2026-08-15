Эксперты объяснили, почему начинать утро с новостей и электронной почты может снижать продуктивность

В момент пробуждения мозг совершает хрупкий переход от глубокого сна к спокойному бодрствованию, поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. В этом состоянии человек очень восприимчив.

Включаясь в цифровую среду, вы мгновенно переводите мозг в режим "реакции". Вместо созидания вы тратите ограниченный когнитивный ресурс на решение чужих проблем или сравнение себя с другими. Кроме того, возникает эффект "остаточного внимания": начав утро с тревожного письма, мозг будет фоново обрабатывать его часами, снижая вашу концентрацию на важных задачах.

Соцсети дают "дешевый дофамин", который искусственно задирает планку удовольствия в самом начале дня. Проблема в том, что после этого скачка уровень дофамина неизбежно падает ниже базового уровня. В итоге любая реальная рабочая задача кажется мозгу невыносимо скучной, так как она не может конкурировать по интенсивности стимула с яркой лентой смартфона.

Чтобы настроить организм на высокую продуктивность, доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин рекомендует заменить гаджеты на простые биологические сигналы:

Инъекция света. В первые 30 минут после пробуждения нужно выйти на балкон или подойти к окну. Естественный свет запускает "таймер" выброса кортизола (энергия утром) и правильную выработку мелатонина (качественный сон вечером).

Стакан воды после сна мгновенно включает метаболизм и "будит" мозг, устраняя ночное обезвоживание, которое снижает концентрацию.

Правило 60 минут для кофе. Утром в организме накапливается аденозин — вещество, вызывающее сонливость. Если выпить кофе сразу, он лишь заблокирует рецепторы, а аденозин никуда не денется, что приведет к "кофеиновому откату" через два часа. Если подождать час, аденозин метаболизируется естественно, и кофеин сработает мягко и эффективно, - сообщает КП-Тюмень.