Жители Тюменской области стали чаще проверять историю автомобилей премиум-класса

По данным экспертов "Автотеки" (сервиса онлайн-проверки истории автомобилей – проект "Авито"), на 18,5 % стали чаще проверять историю премиальных авто тюменцы в 2026 году. Больше всего их интересовали отчеты по автомобилям марок Land Rover, Infiniti и Lexus, а среди моделей — Mercedes-Benz E-класс, Audi Q7 и Lexus NX.

"Рост числа запрошенных отчетов в целом по России превысил 25 процентов за год. Это говорит о том, что покупатели автомобилей с пробегом все внимательнее подходят к выбору.

При этом люди все чаще рассматривают китайские автомобили наравне с привычными премиальными марками. Но для многих такие машины пока остаются менее знакомыми, а значит — требуют еще более тщательной проверки перед покупкой. Именно здесь на помощь приходят цифровые инструменты: данные о техническом обслуживании, юридической чистоте, участии в ДТП и другие сведения агрегируются с помощью ИИ в структурированный отчет, который помогает пользователям более взвешенно подходить к выбору", - рассказал управляющий директор продукта "Автотека" Андрей Тумкин.

С начала 2026 года в Тюменской области доля премиальных автомобилей, по которым пользователи заказывали отчеты, составила 47,1 %, что на 7,4 % выше, чем годом ранее, - сообщает Тюменская линия.