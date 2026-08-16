В Тюмени организуют модные показы для школьников

55 лет назад Тюменской универмаг обрел новый дом и занял свое нынешнее место на бывшей Базарной площади.

- В 70-е годы прошлого века строились специализированные здания. Местом для нового универмага стала бывшая Базарная площадь, история торговли в Тюмени закольцевалась, - рассказал генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. Сейчас торговые центры - это отдельные миры, где в одном пространстве соединяются торговля, развлечение, фуд-корты, бытовые услуги, для нас еще музейные коллекции и выставки. Конечно, что-то хочется оставить и неизменным, например, отдать дань советским традициям. Поэтому и возобновили показы мод. В одном из последних на подиум вышли дети и подростки, которые демонстрировали школьную моду.

В показ вошли образы для мальчиков и девочек, первоклассников и подростков: на каждый день, линейку и физкультуру.

- Школьная мода предполагает некую унификацию и большие объемы выпуска, тем не менее российские дизайнеры начали активно осваивать и эту нишу. В нашем модном пространстве, большую часть которого занимают тюменские модельеры, есть немало таких примеров. Как-то выделиться на фоне своих сверстников для молодых людей в порядке вещей, поэтому запоминающиеся образы для них очень важны, - пояснила руководитель концепт-сторе "Смыслы" Оксана Филиппова.