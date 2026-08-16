Стремление постоянно контролировать здоровье может повышать тревожность

Врачи все чаще отмечают тенденцию: мода на тотальный самоконтроль с помощью умных часов порождает новый тип пациентов – людей, чье сердце здорово, а вот нервы на пределе.

Это состояние называют кардионеврозом. Человек измеряет пульс по десятки раз в день, просыпается ночью, чтобы проверить показатели, и видит угрозу в каждом "лишнем" ударе. Парадокс в том, что сама тревога запускает выброс адреналина: сердцебиение учащается, артериальное давление расткт, и гаджет фиксирует ровно то, чего его владелец боится больше всего. Круг замыкается.

"Бывает, что пациенты в самый первый раз приходят не с перечнем жалоб, а с графиками из своих часов при относительно нормальном самочувствии, – рассказывает врач-кардиолог ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 3" Олеся Арефьева. – Они видят "неровный" ритм и впадают в панику. А ведь здоровое сердце – не метроном: интервалы между ударами должны слегка меняться, это называется вариабельностью сердечного ритма и говорит о том, что нервная система работает правильно. Единичные экстрасистолы – тоже вариант нормы. Но человек без медицинского образования видит цифры, пугается – и страх мгновенно даёт настоящую тахикардию и скачок давления. Получается, прибор не находит болезнь – он её провоцирует".

Врачи предупреждают и о другой крайности: некоторые владельцы трекеров, увидев "высокий" пульс, вовсе отказываются от физической активности. Между тем регулярные нагрузки – один из главных способов укрепить сердце и сосуды, и страх перед учащением пульса наносит организму куда больше вреда, чем сама тренировка.

Как понять, что контроль превратился в зависимость? Насторожить должны следующие признаки:

• вы измеряете пульс чаще десяти раз в день "на всякий случай";

• просыпаетесь ночью, чтобы проверить показатели;

• паникуете при цифрах, отличающихся от вашего личного "идеала";

• избегаете тренировок, прогулок и даже встреч с друзьями из страха "увидеть плохой пульс";

• расстраиваетесь и не можете уснуть, потому что трекер оценил ваш сон "на тройку".

Специалисты советуют относиться к гаджетам как к помощнику, а не как к диагносту, - сообщает Мегатюмень.