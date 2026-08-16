Инфаркты и инсульты все чаще выявляют у людей в возрасте около 30 лет

Результаты диспансеризации фиксируют тревожную тенденцию: у тех, кому нет 40, стремительно растет число случаев ожирения, гипертонии и диабета второго типа.

Как отмечает врач-терапевт Областной больницы № 20 (с. Уват) Регина Табалюк, до 80 % инфарктов и инсультов можно предотвратить — и не с помощью сложных процедур, а благодаря повседневным привычкам.

Фастфуд, сладкие напитки и колбасы вредят сердцу, а овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и продукты с клетчаткой помогают беречь сосуды и контролировать вес. Не менее важна и активность: даже ежедневная ходьба заметно снижает риски, а бег, плавание или велосипед станут отличной поддержкой для сердца.

После 20 лет стоит регулярно измерять давление, проверять холестерин и глюкозу в крови — особенно если в семье были сердечно-сосудистые заболевания. Курение — один из главных факторов риска, но отказ от табака дает быстрый эффект: система начинает восстанавливаться почти сразу.

Стресс тоже изнашивает сердце и повышает давление, поэтому важно находить время для отдыха, сна, общения и занятий, которые радуют, - сообщает КП-Тюмень.