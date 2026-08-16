Тюменские врачи рассказали, чем опасен ночной скрежет зубами

Стоматолог-ортопед Денис Мокшанцев, невролог Кристина Кузнецова и педиатр Нина Суворина рассказали, как распознать и лечить бруксизм у взрослых и детей.

Бруксизм – это непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами во сне. Без лечения постоянная нагрузка приводит к стиранию эмали, сколам, болям в челюсти и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

– Это не просто привычка, а следствие хронического стресса, тревожности или неправильного прикуса. У пациентов часто отмечается гипертонус жевательных мышц, – поясняет стоматолог-ортопед Денис Мокшанцев.

Врач рекомендует использовать индивидуальные капы, изготовленные по слепку прикуса. Магазинные "болванки" не подойдут. Невролог Кристина Кузнецова добавляет, что провоцируют бруксизм кофеин, алкоголь и энергетики. Она советует ограничить их во второй половине дня и научиться расслаблять лицо днем.

У детей скрежет зубами часто связан с прорезыванием зубов, аденоидами или перегрузкой нервной системы. Педиатр Нина Суворина рекомендует заменить гаджеты на тихие игры и прогулки перед сном. Врач нужен, если ребенок жалуется на боль в челюсти или эмаль заметно стирается, - сообщает Тюменская область сегодня.