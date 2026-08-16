Тюменцы сообщают о брошенных автомобилях без колес и фар

Бдительные тюменцы сообщают адреса, где обнаружен автохлам. Для таких обращений есть категория "Брошенный разукомплектованный автомобиль" на сайте "Тюмень – наш дом".

Сигналы приходят с улиц Чекистов, Заполярной, Серова, Мельникайте, Энергостроителей, Таврической, Мебельщиков и т.д. Граждане указывают на отсутствие колес, фар, стекол, дверей, капотов и других кузовных деталей.

Каждое поступающее обращение рассматривается, появляется статус – "Готовится ответ", "Запланировано", "Проблема решена". Пользователи могут поддержать и чужие сообщения. После решения проблемы есть возможность оценить работу.

Чтобы направить обращение, нужно на сайте https://dom.tyumen-city.ru/ авторизоваться через госуслуги или VK. Всего на портал поступило более 76,7 тысячи сообщений. Практически 68 тысяч вопросов решено, - сообщает Вслух.ру.