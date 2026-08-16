Помогают ли ежедневники справляться с тревожностью

Есть мнение, что ведение ежедневника и привычка вести личный дневник помогают справиться с тревожностью. Семейный психотерапевт Эльвира Соколова подтверждает: это действительно может благотворно повлиять на моральное состояние человека, но только если использовать их правильно. Ежедневник помогает "вынести" мысли наружу.

– Тогда мозгу уже не нужно будет постоянно удерживать фокус на задачах по типу: "Нужно позвонить врачу, купить подарок, оплатить счета, записаться на семинар, подготовить презентацию" и далее по списку. Это снимет лишнюю нагрузку, – объясняет Эльвира Соколова.

Еще один важный эффект планирования – оно возвращает ощущение предсказуемости и контроля. А именно эти чувства особенно важны, когда человек испытывает тревогу.

При этом специалист предупреждает: есть риск попасть в ловушку, и тогда ежедневник не снизит, а, наоборот, усилит тревогу

Это случается, если планер становится инструментом тотального контроля, заставляющим чувствовать вину за каждую невыполненную задачу. Вред вместо пользы может быть и в том случае, когда человек расписывает день до минуты, а потом постоянно сверяется со списком дел. В итоге планирование само по себе становится источником напряжения.

– Задача ежедневника – не заставить вас выполнить все. Его задача – освободить голову и помочь понять, что действительно важно сегодня, – добавила Эльвира Соколова.

С личным дневником механизм немного другой. Записывая свои мысли и чувства, человек получает возможность посмотреть на них со стороны. Например, размытое "все ужасно" может превратиться в конкретную формулировку: "Я боюсь, что не справлюсь с завтрашней встречей", - сообщает Мегатюмень.