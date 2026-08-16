Август на даче: как сохранить созревающий урожай томатов в условиях переменчивой погоды

Понижение ночных температур и обильные росы создают идеальные условия для развития грибковых болезней — в первую очередь, фитофтороза. Как скорректировать уход за культурой, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Рекомендуется вовремя снимать созревший урожай, чтобы куст перестал расходовать ресурсы на уже сформированный плод и перенаправил питательные вещества к новым завязям. Снятые вовремя томаты защищены от растрескивания из за дождей, солнечных ожогов и атак вредителей — птиц, слизней. Кроме того, удаление части плодов улучшает проветривание куста, снижая риски заболеваний.

Главная угроза в конце лета — фитофтороз. Его возбудитель особенно активно размножается при перепадах температур и высокой влажности — именно тогда, когда на растениях оседает обильная роса. Бороться с болезнью на стадии явных симптомов гораздо сложнее, поэтому рекомендую проводить профилактические обработки.

Примерно каждые 10 дней опрыскивайте кусты биопрепаратами на основе сенной палочки или триходермы: они не накапливаются в плодах, безопасны для человека и эффективно сдерживают патогены. Среди проверенных средств можно выделить: Фитоспорин, Бактофит.

В августе томатам нужны не азотные, а фосфорно калийные удобрения — они способствуют наливу и созреванию плодов. Можно приготовить зольный настой: стакан древесной золы залить литром горячей воды, настаивать сутки, затем довести объем до 10 литров и полить кусты (по 1,5–2 литра под каждый). Можно провести подкормку монофосфатом калия, столовую ложку удобрения растворить в 10 литрах теплой отстоянной воды и внести по 1,5–2 литра на растение, - сообщает КП-Тюмень.