Врачи рассказали, какие заболевания можно выявить по состоянию глаз

Какие сигналы организма можно прочитать по состоянию глаз, рассказала врач-офтальмолог Тюменского кардиоцентра Лилия Каналина.

Во время приема специалист детально изучает состояние век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, а также сетчатки и зрительного нерва. Бледность конъюнктивы может указывать на развитие анемии, а пожелтение склер часто свидетельствует о проблемах с печенью или желчевыводящей системой.

Особое внимание врачи уделяют сосудам сетчатки. Характерные изменения в них нередко сопровождают сахарный диабет и артериальную гипертонию. При обследовании глазного дна медики могут заметить признаки нарушения кровообращения, воспалительные процессы или патологии зрительного нерва. Отечность век или выпячивание глазных яблок, могут быть связаны с нарушениями в работе щитовидной железы.

Лилия Каналина подчеркивает, что офтальмолог нередко становится первым специалистом, который рекомендует пациенту посетить эндокринолога, кардиолога, невролога или терапевта для углубленного обследования. Однако врач обращает внимание на важный нюанс: по состоянию глаз невозможно поставить окончательный диагноз. Характерные изменения лишь позволяют предположить наличие той или иной патологии, которую необходимо подтвердить в ходе комплексной диагностики, - сообщает АиФ-Тюмень.