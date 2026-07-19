Ветеринар прокомментировал вирусный тренд с подсчётом усов у кошек

Ветеринар Лидия Лисичкина прокомментировала тренд, на подсчет усов у кошек, якобы у здорового питомца должно быть ровно 24 вибриссы — по 12 с каждой стороны, распространяющийся в соцсетях.

Количество усов у кошек варьируется от 20 до 32, и это считается абсолютной нормой. Анатомически вибриссы располагаются в четыре ряда на подушечках морды, и схема "4 ряда по 3 волоска" — лишь упрощенная модель.

"Верхние ряды часто содержат 4–5 волосков, а нижние могут быть короче и малочисленнее. Количество фолликулов зависит от породы, размера и даже пола животного", — отмечает эксперт.

У сфинксов и бамбино, например, усов может не быть вовсе, а у рексовых пород они часто короткие и закрученные. В то же время у крупных мейн-кунов вибриссы могут достигать внушительных 18 см, что помогает им маневрировать в пространстве при их широких габаритах, но их количество при этом не увеличивается.

"Тревогу вызывает не количество, а качество: ломкость, сечение или обламывание у корня. Это может указывать на дефицит цинка, жирных кислот омега-3 и омега-6 или нехватку витаминов А и Е", — предупреждает специалист.