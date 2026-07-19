Тюменцам рекомендовали проверить надёжность своих паролей с помощью специальных сервисов

Тюменцы могут воспользоваться новыми инструментами от крупных разработчиков ПО для проверки надежности своих паролей.

Сервисы анализируют, есть ли пароль в базах утечек, без передачи данных на сервер и формируют рекомендации по его замене.

"Главное – использовать официальные утилиты, а не сомнительные сервисы", – предупредил директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Надежный пароль содержит буквы разного регистра, цифры и символы, а для разных сайтов лучше использовать разные комбинации, - сообщает Тюменская линия.