В Медицинском городе успешно удалили редкую опухоль, вызванную инфекцией

46-летний тюменец обратился к врачу с жалобами на новообразование под крайней плотью полового органа. Специалисты направили его для дообследования в Медицинский город.

По результатам биопсии врачи-онкологи поставили мужчине диагноз — рак полового члена I стадии. Также у пациента был выявлен вирус папилломы человека (ВПЧ), который часто становится причиной развития подобных опухолей.

"Пациенту была выполнена резекция головки полового члена с удалением паховых лимфоузлов. Гистологическое исследование подтвердило диагноз: злокачественная опухоль первой стадии", — рассказала врач-онколог отделения онкоурологии Виктория Бажина.

Основные факторы риска развития этого заболевания связаны с инфекциями, передающимися половым путем. Чаще всего речь идет именно о вирусе папилломы человека (ВПЧ), который выявляется более чем у половины пациентов. Также к факторам риска относят раннее начало половой жизни, частую смену половых партнёров и несоблюдение личной гигиены.

Специалисты Медицинского города призывают мужчин своевременно обращаться к врачу при появлении язвочек, уплотнений или покраснения крайней на головке полового члена, - сообщает КП-Тюмень.