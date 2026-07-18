Эксперты объяснили, кто имеет право на льготы по взносам за капремонт и как их получить

Взносы на капитальный ремонт — обязательная статья расходов для большинства собственников. Однако законодательство предусматривает перечень категорий граждан, которые могут быть полностью или частично освобождены от этой финансовой нагрузки.

Один из главных критериев для получения льготы - возраст собственника. Согласно установленным правилам, лица, достигшие 80-летнего возраста, полностью освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

"Важно понимать, что в некоторых регионах предусмотрены меры поддержки и для тех, кому исполнилось 70 лет. В этом случае граждане могут рассчитывать на компенсацию части взносов — как правило, это 50%", — отмечает д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Помимо возраста, на полное освобождение от оплаты могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы.

Особое внимание уделяется социальной поддержке людей с инвалидностью. "Инвалиды I и II групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, также могут быть освобождены от уплаты взносов. Однако условия этой меры поддержки могут варьироваться в зависимости от субъекта страны", — подчеркнул доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Существуют ситуации, когда обязанность по уплате взносов снимается со всех жильцов дома, независимо от их социального статуса. Это касается: собственников жилья в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (право не платить сохраняется до момента переселения); владельцев частных домов (они ремонтируют жилье исключительно за свой счет) и жильцов новостроек, которые еще не включены в региональную программу капитального ремонта, - сообщает АиФ-Тюмень.