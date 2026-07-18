В Тюменской области осенью стартует марафон семейных ценностей "Уютная осень"

Марафон семейных ценностей "Уютная осень" состоится в селе Казанское Тюменской области. Старт событию дадут в октябре, в День отца.

Как рассказала руководитель проекта, педагог дополнительного образования Казанского центра развития детей Надежда Щетникова, "Уютная осень" предлагает системное решение проблемы вовлеченности в творческий досуг многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ОВЗ, через запуск семейной инклюзивной мастерской, которая свяжет ключевые праздники.

"В округе остро стоит вопрос организации досуга уязвимых категорий граждан. Согласно учету отделения реабилитации инвалидов и ранней помощи комплексного центра социального обслуживания Казанского округа, на территории проживают десятки семей, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Центр предоставляет базовые медицинские и психологические услуги, но, как я думаю, долгосрочных социокультурных программ, объединяющих разные типы семей, не хватает. Поэтому мы решили запустить такой проект", — добавила Надежда Щетникова.

Торжественное открытие подсветит роль мужчины в семье. Первое ключевое мероприятие — мастер-классы, где папы вместе с детьми (несовершеннолетние с ОВЗ и из многодетных семей) будут мастерить, конструировать и осваивать ремесла. По словам Надежды Щетниковой, это ломает барьер отчужденности отцов и закладывает основу для психологической поддержки мужчин. Также запланирована осенняя семейная фотосессия.

Основной этап включает проведение творческих мастерских. Пройдут еженедельные инклюзивные занятия в форматах арт-терапии, прикладного творчества, рукоделия.

"Смысл в том, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья социализировались через взаимодействие с ребятами из многодетных семей, а мамы получили передышку или приняли участие в параллельных психологических тренингах", — поделилась руководитель проекта.

Финал проекта пройдет в последнее воскресенье ноября, День матери. Ожидается яркое подведение итогов. Организаторы проведут большую выставку-ярмарку совместных работ, откроют фотогалерею и наградят самые активные семьи, - сообщает Тюменская линия.

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