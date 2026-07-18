В Тюменской области проанализировали изменения цен на продукты

Тюменцам рассказали, насколько отличаются ценники в Тюмени, Ишиме и Тобольске, согласно данным еженедельного мониторинга за 1 июня и 6 июля.

Так, стоимость бензина АИ-92 в Тюменской области за месяц выросла с 62,73 до 81 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало с 77,84 до 91,16 рубля. Самым заметным изменением стал скачок цен на заправках. Премиальный бензин АИ-98 прибавил почти 4 рубля.

"Абсолютным лидером роста цен стал картофель. Его цена увеличилась почти на 68%, достигнув 96,37 рубля за килограмм", – отметили в Тюменьстате.

Заметно подорожали и лук, капуста и курица. В то же время бананы подешевели почти на 19 рублей за килограмм. Свинина, сливочное масло и макаронные изделия стали доступнее по сравнению с июньскими показателями.

Цены в городах региона отличаются кардинально. В Тобольске килограмм кур стоит 210,63 рубля, что на 29% дешевле тюменских 295,21 рубля. Сосиски и сардельки в Тобольске обойдутся в 402,27 рубля за килограмм против 609,65 рубля в Тюмени – экономия почти 34%.

Строительные материалы демонстрируют еще более драматичные различия. Обрезная доска в Тобольске стоит 32 804,21 рубля за кубометр – это на 86% дороже, чем в Тюмени (17 631,85 рубля). Плиты ДСП/ОСБ в Тобольске в два раза дороже тюменских, - сообщает Тюменская область сегодня.