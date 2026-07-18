Как рассчитать норму воды в жару и избежать обезвоживания

В жару риск обезвоживания значительно возрастает. Первыми признаками дефицита воды являются жажда, сухость во рту, иссушение кожи, усталость, головокружение и темная моча. Своевременная профилактика поможет сохранить здоровье и избежать негативных последствий для организма, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Индивидуальная потребность в воде зависит от возраста, веса, состояния здоровья и уровня активности. В среднем взрослым рекомендуется выпивать от 2 до 4 литров жидкости в день, но не менее 1,2–1,5 литра. Около 20% суточной нормы поступает с пищей. Для расчета примерного объема можно использовать формулу: 30 мл на 1 кг массы тела.

Важно выработать привычку регулярно пить воду: носите с собой бутылку, устанавливайте напоминания на телефоне, начинайте день со стакана воды и делайте небольшие глотки каждые 15–20 минут в жару. Особое внимание уделите детям и пожилым людям, регулярно напоминая им о необходимости пить.

Для поддержания водного баланса лучше всего подходит вода умеренной температуры. Можно добавить в нее лимон, лайм, фрукты или мяту. Следует избегать сладких напитков и алкоголя, который усиливает потерю жидкости, - сообщает Вслух.ру.