Система поддержки предпринимателей в России готовится к изменениям

Качественный рост сектора малого и среднего предпринимательства напрямую связан с повышением производительности труда и конкурентоспособности.

- Совместные бизнес-миссии, нефтегазовый кластер, субсидии - все это реальные инструменты поддержки бизнеса, - пояснил генеральный директор ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. Нужно грамотно ими пользоваться. В частности, предоставлением земельных участков в индустриальны парках. В Богандинском мы уже провели земельные изыскания, согласовали проект, получили разрешение на строительство, забили сваи и завезли часть металлоконструкций для производства собственного оборудования для глушения скважин.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, рост цен и задержки платежей со стороны заказчиков, у бизнеса всегда остаются возможности эффективнее управлять своими ресурсами, не концентрироваться только на трудностях и продолжать инвестировать в развитие.

Во взаимоотношениях властей и бизнеса сегодня речь идет о повышении эффективности мер государственной поддержки, внедрении искусственного интеллекта и современных управленческих решений.

- Еще по итогам международного форума в Санкт-Петербурге, где были объявлены результаты инвестиционного рейтинга регионов, согласно которому мы по-прежнему в числе лучших, хоть и переместились на несколько строчек вниз, было ясно, что к нынешним экономическим реалиям всем нужно адаптироваться. Для инвестора уже недостаточно предоставить площадку, инфраструктуру и меры поддержки. Ему нужны квалифицированные специалисты. Поэтому дальнейшее развитие системы подготовки кадров, укрепление связки "образование – бизнес" и подготовка специалистов под конкретные потребности экономики останутся нашими безусловными приоритетами, - говорит генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.