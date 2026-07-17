Более 890 млн рублей за полгода потеряли жители Тюменской области из-за мошенников

За шесть месцев 2026 года в Тюменской области зарегистрировано 3 210 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий - на 47,2% меньше в сравнении с первым полугодием 2025-го, количество краж уменьшилось на 31,8% (до 535), мошенничеств на 35,1% (до 1952), причиненный гражданам ущерб составил 890,5 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Раскрываемость преступлений - 23,9 %. Принятыми мерами возмещено 37,6 млн рублей.

Наиболее распространенными схемами обмана по-прежнему остаются звонки жителям от имени представителей госорганов, когда жертве под разными предлогами сообщается, что злоумышленники получили доступ к учетной записи на Госуслугах, персональные данные похищены, а сам потерпевший подозревается в противоправной деятельности.

Также актуальным для региона является хищение денежных средств лицами, выдающими себя за посредников на бирже и предлагающими услуги высокодоходного инвестирования.

Прокуратурой области совместно с заинтересованными ведомствами на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия среди населения.

В целях защиты прав потерпевших прокуратурой сформирована судебная практика по взысканию неосновательного обогащения с непосредственных владельцев счетов, на которые потерпевшие перечислили денежные средства, а также о признании кредитных договоров недействительными.

За 6 месяцев 2026 года в суды направлено 69 исковых заявлений, из них 45 о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму 9,3 млн рублей, 24 из которых уже рассмотрены и удовлетворены.

С целью установления судом недействительности кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана, прокурорами направлено 24 иска, рассмотрено и удовлетворено 5.

Кроме того, по инициативе прокуратуры области заблокировано 42 интернет-ресурса с противоправным контентом.