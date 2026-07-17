Более 160 человек переехали в Тюменскую область из-за рубежа с начала 2026 года

В Тюменской области продолжается реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. За первое полугодие 2026 года в область прибыли 66 соотечественников, а с учетом членов семей – 161 человек.

Программа решает демографические и кадровые задачи. Специалисты занимают вакансии, которые длительное время остаются не занятыми местным населением. Реальным примером может служить средняя общеобразовательная школа №2 Заводоуковска, которая столкнулась с острой нехваткой педагогов. В 2025 году из Казахстана переехали соотечественники, которые закрыли сразу три вакансии: Юлия и Людмила стали учителями начальных классов, а Павел – учителем физкультуры.

В этом году Юлия и Людмила официально вступили в программу переселения и получили соответствующие свидетельства, а их семьи – статус членов семей участников программы.

Всего же за время действия региональной подпрограммы, с 2013 года, Тюменская область приняла более 3,5 тысяч соотечественников и членов их семей. Среди других профессий, которые заместили прибывшие в первом полугодии 2026 года соотечественники, – повар, бригадир, слесарь, механизатор, машинист-обходчик, рабочий и другие.

"Регион заинтересован в квалифицированных кадрах и предоставляет переселенцам меры поддержки и помощь в интеграции. Программа позволила значительно сократить дефицит трудовых ресурсов и укрепить социально-экономический потенциал территорий вселения", - отмечают в правительстве.