Организаторы фестиваля "Тюмень цветущая" приглашают горожан на открытые лекции по дизайну

На Цветном бульваре стартует проект "Зелёные выходные" — часть фестиваля "Тюмень цветущая", который открылся 13 июля и продлится до середины августа.

Каждые субботу и воскресенье горожане смогут проводить время с пользой на свежем воздухе. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы и насыщенная лекционная программа.

Программа лекций и встреч:

18 июля (суббота):

🔹 13:00 — Почему тренды меняются, а зелёный ландшафт остаётся актуальным?

🔹 14:00 — Технологии металлообработки при создании лофт-мебели.

🔹 15:00 — Секреты создания красивых городских клумб от специалиста по озеленению.

🔹 16:00 — Открытая встреча Клуба цветоводов. Узнайте, что обсуждают опытные садоводы!

19 июля (воскресенье):

🔹 13:00 — История парков окрестностей Тюмени.

🔹 14:00 — Возвращение традиций создания палисадников на примере сада Н. Чукмалдина и современных участков.

🔹 15:00 — Цветотерапия на вашем участке. Практическая лекция от педагога-психолога.