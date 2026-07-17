Организаторы фестиваля "Тюмень цветущая" приглашают горожан на открытые лекции по дизайну

На Цветном бульваре стартует проект "Зелёные выходные" — часть фестиваля "Тюмень цветущая", который открылся 13 июля и продлится до середины августа.
Каждые субботу и воскресенье горожане смогут проводить время с пользой на свежем воздухе. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы и насыщенная лекционная программа.
Программа лекций и встреч:
18 июля (суббота):
🔹 13:00 — Почему тренды меняются, а зелёный ландшафт остаётся актуальным?
🔹 14:00 — Технологии металлообработки при создании лофт-мебели.
🔹 15:00 — Секреты создания красивых городских клумб от специалиста по озеленению.
🔹 16:00 — Открытая встреча Клуба цветоводов. Узнайте, что обсуждают опытные садоводы!
19 июля (воскресенье):
🔹 13:00 — История парков окрестностей Тюмени.
🔹 14:00 — Возвращение традиций создания палисадников на примере сада Н. Чукмалдина и современных участков.
🔹 15:00 — Цветотерапия на вашем участке. Практическая лекция от педагога-психолога.
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