Россияне могут расплачиваться по QR-коду в Аргентине

Оплачивать товары и услуги в Аргентине жители России теперь могут напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение.

С января россияне совершили более 524 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 млрд рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ВТБ. Чаще всего по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду.

Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса:

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где запускается оплату по QR-коду. Это направление — одно из трёх самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. Технология покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине.

Чтобы оплатить покупку или услугу в Аргентине, достаточно войти в банковское приложение, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.