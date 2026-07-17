Парапланеристы зацепились за провода на Ямале

Инцидент с парапланеристами произошел в Надымском районе, 16 июля около 23:00 они на параплане налетели на высоковольтную линию электропередачи, один из участников полета получил ожоги и госпитализирован для оказания медицинской помощи.
"По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
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