Парапланеристы зацепились за провода на Ямале

Инцидент с парапланеристами произошел в Надымском районе, 16 июля около 23:00 они на параплане налетели на высоковольтную линию электропередачи, один из участников полета получил ожоги и госпитализирован для оказания медицинской помощи.

"По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.