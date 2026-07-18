Потребительский рынок России ожидают масштабные изменения

К 2026 году образ типичного покупателя сместится от спонтанных трат к осознанному выбору. Ключевым фактором успеха для бизнеса станет внедрение искусственного интеллекта. Покупатели перестают гнаться за именами, фокусируясь на реальных характеристиках товара. Вместо того чтобы просто искать самую низкую цену, люди начинают оценивать долговечность и функциональность своих покупок.

"Потребители готовы тратить больше на товары, которые обещают соответствие заявленным характеристикам и долговечность. Это стимулирует ритейлеров к более прозрачной коммуникации о происхождении продукции и производственных процессах", — объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ожидания от сервиса только растут. Покупателю важно, чтобы границы между онлайн-заказом и походом в обычный магазин окончательно стерлись. Цифровые сервисы, удобные приложения и персонализированные предложения на основе истории прошлых покупок становятся обязательными условиями лояльности. По словам Дмитрия Морковкина, от ритейлеров теперь требуют не просто товар, а индивидуальный подход, основанный на глубоком анализе данных.

Изменение привычек уже перекраивает карту рынка. В лидеры выбиваются дискаунтеры и "магазины у дома", которые выигрывают за счет удобной локации и ценовой политики. Маркетплейсы также укрепляют позиции, но перед ними встает новый вызов — необходимость жесткой борьбы с контрафактом и постоянное повышение скорости доставки, - сообщает КП-Тюмень.

На этом фоне классическим супермаркетам приходится буквально изобретать себя заново.

"Они столкнулись с необходимостью трансформации. Чтобы конкурировать, они активно развивают собственные торговые марки и улучшают клиентский сервис, делая акцент на свежие продукты, кулинарию и досуговые зоны", — говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Сергей Толкачев.

"ИИ будет играть ключевую роль в предоставлении максимально релевантных предложений и скидок. Омниканальность станет стандартом — важно обеспечить единый опыт и доступ к информации о товаре независимо от того, общается клиент с брендом через социальные сети или в физическом магазине", — подчеркивает Сергей Толкачев.