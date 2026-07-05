Врачи объяснили, как летняя жара влияет на обмен веществ и внутренние органы

В жаркую погоду не рекомендуют перегружать организм тяжелой едой, либо, наоборот, садиться на "арбузную диету". И то, и другое приводит к отекам, слабости и сонливости.

Врач-эндокринолог Юлия Батракова напоминает: в жару главное – не перегружать организм и поддерживать питьевой режим.

– Пейте 1,5–2 литра чистой воды в день (из расчета 30 мл на 1 кг веса). Ограничьте соль, сахар, а также готовые продукты – колбасы, консервы, снеки. Именно они дают отеки, – комментирует доктор.

При этом убирать белок из рациона нельзя. Норма – минимум 100 г чистого белка в день (рыба, курица, творог, яйца). Также в меню должно быть много сезонных овощей, зелени и фруктов.

В жару откажитесь от обтягивающей одежды и туфель на высоком каблуке – это нарушает кровоток. При уже возникших отеках помогут прохладная ванночка для ног и легкий массаж лица. Если отеки сильные, асимметричные или сопровождаются одышкой – немедленно к врачу, - сообщает Тюменская область сегодня.