Тюменским родителям рассказали, как пополнять транспортную карту ребенка через "Электронную школу"

Родители тюменских школьников могут пополнить баланс транспортной карты ребенка через "Электронную школу". Удобная функция появилась на сайте и в приложении "Моя школа. Дневник".

Чтобы перевести деньги, нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел "Транспортные карты" и нажать "Пополнить". Номер карты вносить не нужно — он загрузится автоматически, пояснили в департаменте информатизации Тюменской области.

Средства станут доступны только после активации. Для этого необходимо приложить карту к терминалу кондуктора — тогда сумма зачислится на счет. На чеке же будет пометка "Пополнение".

Также родители могут настроить минимальный порог баланса транспортной карты. Как только сумма опустится ниже установленного уровня, появится уведомление.

При этом в июле и августе у школьников нет льготных поездок: они предусмотрены только на учебный год, у выпускников – дополнительно в июне. В "ТТС" пояснили, что стоимость поездки в каникулы у школьников составит 37 рублей, как и у общепользовательской карты, - сообщает Вслух.ру.