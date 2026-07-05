Тюменский массажист рассказал, как избежать боли после работы в огороде

Специалист по работе с лицом и телом Евгения Кузнецова объяснила, как грамотно подходить к физическим нагрузкам на даче, чтобы не навредить организму.

По словам эксперта, работа на огороде — это полноценная тренировка, поэтому очень важно соблюдать обязательные правила, одним из которых является разминка перед началом работы.

— Утром, перед тем как взять лопату, уделите время зарядке. Буквально 5–10 минут суставной гимнастики, чтобы включить все мышцы. Повращайте плечами и поясницей, хорошенько разогрейтесь, — объяснила Евгения Кузнецова.

Важно и разнообразие выполняемых задач. Специалист рекомендует чередовать виды деятельности. Например, сначала собрать ягоды, затем заняться окучиванием, потом полить грядки.

— Главное, не нужно целый день выполнять одно и то же монотонное движение, чтобы не было гипернагрузки. Делайте все по чуть чуть, — добавила она.

Третье правило — регулярные перерывы. Важно давать себе время на передышку и отдых: "Не нужно ждать, когда спина задеревенеет. Раз в полчаса останавливайтесь и разминайтесь".

Чтобы восстановиться, Кузнецова советует проводить приятные вечерние ритуалы: сходить в баню или дома лечь в теплую ванну с солью. Затем можно принять контрастный душ, если позволяет здоровье, - сообщает Мегатюмень.