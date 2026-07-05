Финансовые сервисы усиливают защиту мобильных приложений с помощью новых технологий

Финансовые учреждения выпускают обновленные версии мобильных приложений, где используется усиленное шифрование данных и автоматическое сканирование ссылок внутри чата.

Если в банковском мессенджере пришлют, например, фишинговую ссылку, система предупредит об опасности, - рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

"Это снижает риск случайных ошибок, - пояснил эксперт. - Но пользователям все равно стоит проверять адреса сайтов и не вводить данные карты на незнакомых страницах", - сообщает Тюменская линия.