Почему подростки на самокатах чаще идут на риск — объяснили специалисты

Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса все чаще становятся причиной трагедий и травм.

– В медицинской статистике есть сухой термин — "смертность от внешних причин". Но за этой фразой стоят тысячи сломанных судеб, которые можно было предотвратить, – рассказал заведующий отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи №1 поликлиники №17, врач-хирург высшей категории Сахават Азизов.

При скорости 20–30 км/ч падение или столкновение грозит тяжелыми травмами — от переломов и повреждений внутренних органов до инвалидности и гибели. Рискуют и подростки, любящие трюки, и взрослые, забывающие, что самокат — это не игрушка.

Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:

1. Обязательно надевайте шлем — он многократно снижает риск тяжелых травм головы.

Держите безопасную скорость: в людных местах, на переходах и во дворах не гоните.

2. Откажитесь от телефона и наушников — они лишают вас связи с реальностью: вы не услышите ни сигнал машины, ни крик пешехода.

3. Строго соблюдайте ПДД: проезд на красный, внезапные маневры и езда по проезжей части — прямой путь к аварии.

4. Родителям: мозг подростка еще не умеет в полной мере оценивать риски, поэтому жесткие правила и экипировка — ваша зона ответственности, - сообщает КП-Тюмень.