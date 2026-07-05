Что делать, чтобы спасти урожай в теплице после дождя

Открытые грядки способны достаточно быстро просохнуть после дождя. В теплицах же вода застаивается на несколько дней. В результате земля остается переувлажненной, а растения начинают испытывать стресс.

Как понять, что растениям уже требуется помощь, ответила опытна дачница Светлана Еремина.

Длительное переувлажнение лишает корни кислорода, из-за чего они начинают хуже работать. Кроме того, влажная среда способствует развитию грибковых заболеваний, особенно у томатов, перцев, баклажанов и огурцов.

Если вода стояла в теплице несколько суток, возрастает риск появления корневых гнилей, фитофтороза и других инфекций, - сообщает Мегатюмень.

Если вода ушла быстро, достаточно хорошо проветрить теплицу и дождаться, пока почва подсохнет. Если же грунт остается сырым два-три дня и дольше, специалисты рекомендуют прекратить поливы, открыть двери и форточки, после подсыхания аккуратно разрыхлить верхний слой земли и убрать мульчу, если она удерживает влагу.

Обработка почвы необходима, если появился затхлый запах, белый налет, слизь на поверхности или растения начали желтеть и увядать.

По словам Светланы, после продолжительных дождей лучше не ждать первых признаков заболевания.

Для профилактики она рекомендует использовать биологические препараты "Фитоспорин-М", "Алирин-Б", "Гамаир", а также средства на основе триходермы – "Триходермин" или "Трихоцин". Они помогают подавить развитие патогенных грибков и безопасны для большинства овощных культур при применении по инструкции.

– Если же заболевание уже начало развиваться, могут понадобиться химические фунгициды, например "Ордан", "Ревус", "Ридомил Голд" или "Квадрис". Использовать их необходимо строго по инструкции производителя и соблюдать сроки ожидания до сбора урожая, – отмечает тюменка.

Чтобы в будущем снизить риск затопления теплицы, рекомендуется заранее сделать вокруг нее дренажные канавки, формировать высокие грядки, регулярно улучшать структуру почвы компостом или перегноем и по возможности не устанавливать теплицу в низине участка. Не менее важно следить, чтобы дождевая вода с крыши дома или других построек не стекала в сторону теплицы.