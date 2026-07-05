Пользователи могут настраивать фильтрацию интернет-контента на уровне сети

По словам директора по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексея Демяненко, цифровая грамотность должна формироваться с детства. Во многих школах стали говорить о кибербезопасности. Детей учат распознавать фишинговые ссылки, настраивать приватность в соцсетях и безопасно общаться в мессенджерах. Важно уметь настраивать фильтрацию контента на уровне сети, например,

ограничить доступ к сайтам 18+ или онлайн-казино.

"Такие уроки не просто дают знания, но и вырабатывают полезные привычки, например, не переходить по сомнительным ссылкам", – подчеркнул директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Он рекомендовал тюменским родителям продолжать профилактическую работу и дома: обсуждать с детьми онлайн-активность и вместе проверять настройки приложений, - сообщает Тюменская линия.