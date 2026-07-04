Светлана Иванова поздравила "Ребячью республику" с юбилеем

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова провела встречу с участниками тематической смены в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика" и поздравила коллектив центра с 35-летием организации.

Сейчас в центре отдыхают около 350 детей из 13 регионов России. Председатель гордумы пообщалась с ребятами, рассказала, как устроена дума, чем занимаются депутаты и почему их работа важна для общества. Многим было интересно узнать об истории Тюмени и ее сегодняшнем дне. Большой отклик у ребят вызвала политическая игра, которую провел заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской гордуме Алексей Поляков. Мальчишкам и девчонкам предстояло примерить на себя роль муниципальных депутатов: участвовать в дебатах, подготовить предвыборную программу и выступить перед "избирателями". Все отлично справились с заданиями. Самым обсуждаемым "предвыборным" предложением стала инициатива о введении психологической помощи школьникам при сдаче экзаменов — идея понравилась всем.

Визит председателя гордумы был приурочен к 35-летию центра "Ребячья республика", который сегодня возглавляет рейтинг лучших оздоровительных детских центров России. "Ребячья республика" славится своей развивающей базой. Для раскрытия талантов детей работают гончарная, швейная, кулинарная и художественная мастерские, экоцентр, этноцентр, интерактивный музей и телестудия. Активно развита проектная деятельность.

"Центр — это территория, где ежегодно проходят оздоровление и обучение тысячи детей из разных уголков России. Это база для внедрения лучших практик детского самоуправления и профориентации. Я благодарю Ларису Владимировну за умение находить ключ к сердцам, за новаторство. Здесь каждый найдет то, что ему нравится. Спасибо ветеранам за традиции, которые живы и сегодня", - резюмировала свой визит Светлана Иванова.