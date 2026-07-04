Тюменская область входит в топ-10 регионов по количеству случаев присасывания клещей

Наибольшее количество обращений от россиян из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В целом по России за этот сезон из-за присасывания клещей к медика обратилось около 337 тысяч россиян, в Тюменской области, по данным на 29 июня, зафиксировано 11 185 таких обращений, из них 1704 - дети до 14 лет.