Тюменская область входит в топ-10 регионов по количеству случаев присасывания клещей

Наибольшее количество обращений от россиян из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
В целом по России за этот сезон из-за присасывания клещей к медика обратилось около 337 тысяч россиян, в Тюменской области, по данным на 29 июня, зафиксировано 11 185 таких обращений, из них 1704 - дети до 14 лет.
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