Тоболяки отправили сороковую гуманитарную экспедицию в зону СВО

Тобольск и Тобольский округ отправили сороковую гуманитарную экспедицию участникам специальной военной операции, впервые конвой стартовал с Площади Героев СВО, сообщил глава города Петр Вагин.
"Мы отправили три тонны в подразделения от Белгородской до Херсонской областей: маскировочные сети, окопные свечи, технику, генераторы, стройматериалы, мотоцикл, "Жигули" и автобус ПАЗ, медикаменты для госпиталей Луганска и Донецка. Благодарю всех, кто собирал эту экспедицию. В каждой посылке – тепло родного дома. Ждём вас, ребята, домой!" - написал Вагин в "Максе".
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