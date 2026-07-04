Тоболяки отправили сороковую гуманитарную экспедицию в зону СВО

Тобольск и Тобольский округ отправили сороковую гуманитарную экспедицию участникам специальной военной операции, впервые конвой стартовал с Площади Героев СВО, сообщил глава города Петр Вагин.

"Мы отправили три тонны в подразделения от Белгородской до Херсонской областей: маскировочные сети, окопные свечи, технику, генераторы, стройматериалы, мотоцикл, "Жигули" и автобус ПАЗ, медикаменты для госпиталей Луганска и Донецка. Благодарю всех, кто собирал эту экспедицию. В каждой посылке – тепло родного дома. Ждём вас, ребята, домой!" - написал Вагин в "Максе".