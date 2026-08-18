Россияне определились со своими условиями идеальной зарплатной карты

Главным требованием к зарплатной карте россияне назвали бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий. Эти критерии обогнали по значимости даже размер кешбэка и процент на остаток, а свои приоритеты обозначили респонденты в абсолютном большинстве.

Данные получили эксперты ВТБ в ходе опроса 1500 жителей крупных городов всех федеральных округов.

За внешним единообразием запросов оказались региональные различия. Так, жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов, что связано с удалённостью между городами и активными внутрирегиональными перемещениями. На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы — здесь люди воспринимают банки не как хранилища средств, а как экосистемного партнёра.

При выборе зарплатного банка важным аспектом оказалась близость отделений и банкоматов. Каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причём в Сибири таких респондентов особенно много.

Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных, за исключением жителей Приволжского федерального округа, в целом удовлетворены своим текущим банком и картой.