Снятый в Тобольске фильм о Романовых выйдет в прокат в конце сентября

На киностудии "Мосфильм" состоялся закрытый показ фильма "Романовы: Преданность и предательство" – ленты, снятой по книге тюменского писателя Сергея Козлова, премьера фильма состоится 24 сентября, после на Первом канале выйдет 12-серийная телевизионная версия.

Картина охватывает события 1912-1918 годов, в том числе хронику Первой мировой войны и драму семьи последнего императора. В актерский состав вошли: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Иван Колесников, Денис Пропалов и Дмитрий Дюжев.

Над проектом трудились пять лет: съемки прошли на площадках "Мосфильма", а также в исторических локациях в Тобольске.