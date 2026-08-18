Снятый в Тобольске фильм о Романовых выйдет в прокат в конце сентября

15:00 18 августа 2026
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На киностудии "Мосфильм" состоялся закрытый показ фильма "Романовы: Преданность и предательство" – ленты, снятой по книге тюменского писателя Сергея Козлова, премьера фильма состоится 24 сентября, после на Первом канале выйдет 12-серийная телевизионная версия. 

Картина охватывает события 1912-1918 годов, в том числе хронику Первой мировой войны и драму семьи последнего императора. В актерский состав вошли: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Иван Колесников, Денис Пропалов и Дмитрий Дюжев.

Над проектом трудились пять лет: съемки прошли на площадках "Мосфильма", а также в исторических локациях в Тобольске.

 

Теги: Тобольск , император , премьеры , семья
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