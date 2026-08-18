Смайлик вместо слов: в Сбербанк Онлайн появились реакции на переводы

В СберБанк Онлайн теперь можно поблагодарить человека, который отправил перевод, — в пуш-уведомлении о входящем переводе появилась возможность оставить реакцию. Она доступна пользователям приложения на Android версии 17.7 и выше.

Функция максимально проста и удобна. Достаточно одного нажатия — и выбранный эмодзи моментально отправляется человеку, который перевёл деньги. Причём сделать это можно прямо из пуш-уведомления, даже не заходя в приложение. Сейчас доступно восемь реакций на любой случай: от пламенного "огня" до тёплого "сердечка" или одобрительного "лайка" — каждый найдёт ту, которая лучше всего выражает его настроение. Ответить на перевод можно в течение 24 часов после получения средств.

Сергей Шкаринов, директор дивизиона, лидер продукта "Уведомления" Сбербанка:

Переводы давно стали частью общения между людьми. Мы отправляем деньги родителям и детям, помогаем друзьям, поздравляем близких — и часто добавляем к переводу несколько тёплых личных слов. Теперь на такой перевод можно так же просто ответить: одним нажатием показать, что деньги дошли, или поблагодарить с помощью подходящего эмодзи. Мы хотим, чтобы привычные финансовые сервисы были не только удобными, но и человечными.

Ранее Сбер убрал любые ограничения на переводы между своими клиентами в мобильном приложении. С 11 августа в СберБанк Онлайн денежные переводы полностью бесплатны и безлимитны, а оплата услуг ЖКХ — без комиссии. Все изменения действуют для всех клиентов по умолчанию — без подписок, скрытых условий и дополнительных требований.